Tesla CEO’su Elon Musk’ın twitter’ın tamamını almak için yaptığı teklif bugün teknoloji dünyasının gündeminde. Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Musk, SEC yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptı. Böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 41.3 milyar dolara denk geliyor.

Musk’ın teklifinde bir de gözdağı var. Musk, twitter teklifini reddederse elindeki hisseyi satabileceğini ima ediyor.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’a yazdığı mektupta, Twitter’dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını belirterek, “Twitter’ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor” diyor. Söz konusu satın alma teklifinin “en iyi” ve “son teklifi” olduğunu söyleyen Musk, “Kabul edilmezse Twitter’ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek” mesajı veriyor.

Business Insider’ın haberine göre ise SEC dosyası ayrıca, Musk’ın Taylor’a ilettiği sözlü bir mesajı da içeriyor. Musk’ın “Bu bir tehdit değil, yapılması gereken değişiklikler olmadan iyi bir yatırım değil” mesajı verdiği belirtiliyor.

TWITTER’DAN İLK AÇIKLAMA

Twitter Inc. ise perşembe günü Elon Musk’tan bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını doğruladı.

Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, “Twitter Yönetim Kurulu, şirketin ve tüm Twitter hissedarlarının çıkarına olduğuna inandığı hareket tarzını belirlemek için teklifi dikkatlice gözden geçirecek” dedi.

TWITTER’IN ESKİ HİSSEDARLARI DAVA AÇMIŞTI

Twitter’ın eski hissedarları, Musk aleyhine şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk’ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak hisselerin yükselmesini önlediği, bazı eski hissedarları zarara uğrattığı iddia ediliyor.