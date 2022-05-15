Elon Musk, twitter’da ne kadar sahte hesap olduğunu öğrenmek istiyor. Ancak uzmanlara göre yaklaşımı tamamen yanlış.

Twitter hisseleri Cuma günü %8′den fazla düştü ve Musk’ın üzerinde anlaştığı rakam olan hisse başına 54.20$’lık satın alma fiyatından yaklaşık %23 aşağıya indi. Elon Musk’ın anlaştığı rakam ile şirketin şu anki değeri arasındaki fark 9 milyarı da aştı. Şimdi tüm gözler Elon Musk’ın ne yapacağına çevrilmiş durumda. Musk anlaşmadan vazgeçerse 1 milyar dolarlık fesih ücreti söz konusu olacak.

Elon Musk Cuma günü yaptığı açıklamada, twitter anlaşmasının “Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, ekibinin, platform kullanıcılarının kaçının gerçekten bot olduğunu görmek için Twitter’da ‘rastgele 100 takipçiden oluşan bir örneklem’ yapacağını söyledi.

Musk , platformun 61 milyondan fazla takipçisi olan kendi hesabına atıfta bulunarak bir “Ekibim bunu öğrenmek için @twitter’ın 100 takipçisinden rastgele bir örneklem yapacak. Başkalarını da aynı süreci tekrarlamaya ve ne keşfettiklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

Ancak CNBC’nin haberine uzmanlar bu yaklaşımın işe yaramadığını söylüyor.

Musk her ne kadar anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış olsa da, sahte hesaplar konusunda ısrarcı. Twitter’da, ekibinin kendi analizlerini yapacağını yazdı ve Twitter’ın en son mali dosyalamalarında bildirdiği sayıların doğruluğuna ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Bu yılki ilk çeyrek kazanç raporunda Twitter, platformda meşru günlük aktif kullanım veya kullanıcıların (mDAU) yanı sıra bir dizi “yanlış veya spam hesabı” olduğunu kabul etmişti. Şirket, “Bir hesap örneği üzerinde dahili bir inceleme gerçekleştirdik ve 2022′nin ilk çeyreğindeki sahte veya spam hesapların ortalamasının, çeyrek boyunca mDAU’muzun %5′inden daha azını temsil ettiğini tahmin ettik” demişti.

olduğunu kabul etmişti. Şirket, “Bir hesap örneği üzerinde dahili bir inceleme gerçekleştirdik ve 2022′nin ilk çeyreğindeki sahte veya spam hesapların ortalamasının, çeyrek boyunca mDAU’muzun %5′inden daha azını temsil ettiğini tahmin ettik” demişti. Facebook’un kurucu ortağı Dustin Moskovitz, Musk’ın yaklaşımının aslında rastgele olmadığını, çok küçük bir örneklem kullandığını ve büyük hatalara yer bıraktığını belirtti

BotSentinel’in kurucusu ve CEO’su Christopher Bouzy, CNBC ile yaptığı bir röportajda, şirketi tarafından yapılan analizin, Twitter’daki hesapların %10 ila %15′inin gerçek olmayan (sahte, spamcılar, dolandırıcılar, botlar vb), diğer kişileri hedef alan, kasıtlı olarak dezenformasyon yayan, taciz eden amaçlı nefret hesapları olduğunu söylüyor. Bouzy, “Twitter’ın ‘yanlış ve istenmeyen’ hesapları gerçekçi bir şekilde sınıflandırmadığını düşünüyorum” dedi. Ayrıca, tartışılan konulara bağlı olarak, Twitter’ın farklı köşelerinde orijinal olmayan hesapların sayısının daha yüksek veya daha düşük görünebileceği konusunda uyarıyor.

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