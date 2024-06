Mutluluk veren şirketlerin 8 ortak özelliği

Happy Place to Work tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması sonuçlandı. Capital Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısında yer alan araştırmaya göre çalışan mutluluğunda ciddi bir düşüş var. Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, 25 yaş altındaki çalışanların bir önceki yıla göre daha mutsuz olduğunu söyledi.

Yine Gallup’un 2023 State of the Global Workplace Raporu verileri Türkiye’nin dünyada iş stresinin en yüksek ülke olduğunu belirtiyor. Buna göre Türkiye’de çalışanların yüzde 68’i gün içerisinde stres yaşarken bu oran Irak’ta yüzde 52, Libya’da yüzde 49, Arjantin’de yüzde 47, Ukrayna’da yüzde 23, Kazakistan’da yüzde 15 seviyesinde. Türkiye’deki çalışanların iş stresinin gün içerisinde öfkeye dönüşme oranıysa yüzde 48. Diğer bir ifadeyle her 2 çalışandan 1’i gün içerisinde öfke yaşıyor. Buna karşın çalışanların sadece yüzde 18’i iş yerinde kendini iyi hissediyor.

