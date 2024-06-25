Mutluluk veren şirketlerin 8 ortak özelliği

Happy Place to Work tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması sonuçlandı. Capital Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısında yer alan araştırmaya göre çalışan mutluluğunda ciddi bir düşüş var. Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, 25 yaş altındaki çalışanların bir önceki yıla göre daha mutsuz olduğunu söyledi. Yine Gallup’un 2023 State of the Global Workplace Raporu verileri Türkiye’nin dünyada iş stresinin en yüksek ülke olduğunu belirtiyor. Buna göre Türkiye’de çalışanların yüzde 68’i gün içerisinde stres yaşarken bu oran Irak’ta yüzde 52, Libya’da yüzde 49, Arjantin’de yüzde 47, Ukrayna’da yüzde 23, Kazakistan’da yüzde 15 seviyesinde. Türkiye’deki çalışanların iş stresinin gün içerisinde öfkeye dönüşme oranıysa yüzde 48. Diğer bir ifadeyle her 2 çalışandan 1’i gün içerisinde öfke yaşıyor. Buna karşın çalışanların sadece yüzde 18’i iş yerinde kendini iyi hissediyor. Peki mutluluk veren şirketlerin ortak özellikleri neler? İşte 8 başlık (HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN)

1 ESNEK ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA Çalışanların iş ve özel hayat dengesini kolayca sağlayabilmesi için esnek ve uzaktan çalışma seçenekleri sunuyorlar. Bu yaklaşım, çalışanların kendi zamanlarını daha etkili yönetmesine olanak tanıyor.

2 AÇIK İLETİŞİM VE ŞEFFAFLIK Karar alma süreçlerinde açık bir iletişim politikası izliyor ve çalışanların görüşlerini önemsiyorlar. Bu politika, çalışanların şirketin geleceği ve günlük işleyişi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Herkes şirketin bir parçası gibi hissediyor.

3 KARİYER GELİŞİMİ Çalışanların hem profesyonel hem kişisel gelişimlerine önem veriyorlar. Kariyer planlaması, mentorluk programları ve sürekli eğitim imkanları gibi çeşitli kaynaklar sağlayarak çalışanlarının gelişimini destekliyorlar.

4 TAKDİR VE ÖDÜLLENDİRME Başarılı çalışanları öne çıkarmak ve onları ödüllendirmek için çeşitli takdir mekanizmaları kullanıyorlar. Bu, çalışanların motivasyonunu artırıyor ve onların sıkı çalışmalarının tanınmasını sağlıyor.

5 SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI Fiziksel ve zihinsel sağlık programları, spor salonu üyelikleri ve iş yerinde düzenlenen sağlık ve wellness aktiviteleri düzenliyorlar. Bu tür imkanlar, çalışanların iş yerinde daha enerjik ve pozitif hissetmesine katkı sağlıyor. KATILIMCI YÖNETİM: Çalışanların fikrini ve geri bildirimlerini ciddiye alıyorlar, onları işin her alanında karar alma süreçlerine dahil ediyorlar. Bu, çalışanların işe olan bağlılığını ve sorumluluğunu artırıyor.

6 ÇALIŞAN REFAHINA YATIRIM İş yerinde düzenlenen sosyal etkinlikler, takım inşa faaliyetleri ve stres yönetimi seminerleri gibi aktivitelerle çalışan refahını ön planda tutuyorlar. Bu aktiviteler, çalışanların bağlarını güçlendirirken iş yerindeki mutluluk seviyesini de artırıyor.