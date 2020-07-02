Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusu bugün yanıt buldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.” dedi.
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusu bugün yanıt buldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.” dedi.
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