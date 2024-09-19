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New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından güne yükselişle başladı.

19 Eylül 2024 | 17:54
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,13 artarak 41.972,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artışla 5.702,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 kazançla 17.980,89 puana yükseldi.

Fed'in yarım puanlık faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü başlatmasının ve daha fazla faiz indirimi olacağının sinyalini vermesinin ardından pay piyasaları güne pozitif başlangıç yaptı.

Fed, dün politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi. Ekonomik görünümün belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Fed'in gelecek döneme ilişkin tahminleri de açıklanırken, projeksiyonlar, Bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının azaldığını gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de cari işlemler açığı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artarak 266,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 4'ün, Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

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