ARA
DOLAR
34,20
-0,11%
DOLAR
EURO
37,48
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2886,90
0,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
8964,10
-1,84%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası güne düşüşle başladı.

10 Ekim 2024 | 17:04
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 42.446,37 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 5.778,36 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 18.200,61 puana indi.

ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,3 artarak beklentilerin üzerinde seyir izledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 88 seviyesinde seyrederken, yüzde 11 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerindeki seyrini sürdürdü.

Dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 102,66 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,02 artışla 1,094 seviyesine tırmandı.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, Delta Air Lines'ın hisseleri, şirketin üst yöneticisinin, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde seyahat talebindeki olası yavaşlama nedeniyle dördüncü çeyrekte gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarması sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'nin bazı büyük bankalarının yarın açıklanacak bilançolarının yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2886,9 0,59%
  • ALTIN ONS 2625,77 0,7%
  • BIST 100 8964,1 -1,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,787 -0,333%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37526 0,2928%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,6 -0,4916%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1978 -0,1069%
  • EURO/DOLAR 1,0919 -0,1929%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4796 -0,0317%
  • STERLIN/DOLAR 1,30498 -0,16219%
Borsa Haberleri
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL