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Nezih Barut 6. kez İEİS başkanı seçildi

Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) 23 Ekim tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda altıncı kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

31 Ekim 2024 | 18:13
Nezih Barut 6. kez İEİS başkanı seçildi

Türkiye dışında 17 ülkede kendi organizasyonel yapılanmasıyla faaliyet gösteren Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) 23 Ekim tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda altıncı kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. İş hayatındaki yoğun temposunun yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde de etkin bir rol üstlenen Barut, Başkan Ali Koç’un teklifini kabul ederek, Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Nezih Barut kimdir?

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Başkanı olarak görev yapan Nezih Barut, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1976 yılında mezun oldu. Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası’nda, 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. 

1981 yılında Abdi İbrahim’in yönetimini devralan Barut, 40 yılı aşkın süredir Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi çeşitli pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Abdi İbrahim’in kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, vizyoner bakış açısı ve girişimci ruhuyla şirketin küreselleşme yolunda büyük adımlar atmasını sağladı. 

Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlaç Sanayi Meclisi Başkanlığı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliği görevlerini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Barut, ayrıca 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı'na layık görülen ilk Türk iş insanıdır.  İyi derecede İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
 

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Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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