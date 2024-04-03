ARA
Bist 100
8966
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
32,0092
-0,1352%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4923
-0,0758%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0776
0,0548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2340,12
-0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Nisan 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Nisan işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Nisan 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Nisan işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

2024 Nisan ayı kira artış oranı için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. Nisan 2024 işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. Peki Nisan 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte Nisan 2024 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

03 Nisan 2024 | 00:10
Son Güncellenme: 03 Nisan 2024 | 11:12
Nisan 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Nisan işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

 Nisan 2024 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilere çevrilmişti. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oldu. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Nisan 2024  işyeri kira artış oranı...

 2024 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Nisan ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Mart ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 57,50 oranında artış yapılabilecektir.

2024 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: % 57,50
Kira Artış Tutarı:  5.575,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.575,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2340,12 -0,42%
  • ALTIN ONS 2273,92 -0,3%
  • BIST 100 8966 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,686 0,084%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35811 0,09249%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4025 -0,0649%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0092 -0,1352%
  • EURO/DOLAR 1,0776 0,0548%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4923 -0,0758%
  • STERLIN/DOLAR 1,25796 0,01352%
Günün En Çok Okunanları
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Online yemek pazarında rekabet hızlandı: 8 şirket ve yeni dönem planları
GERİ
İLERİ
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL