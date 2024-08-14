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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı

Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık varlık fonu, Meta Platforms Inc, Novo Nordisk A/S ve ASML Holding NV'deki hisselerini azalttı.

14 Ağustos 2024 | 09:21
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonunu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin verilerine göre, Meta'daki sahipliğini yıl ortasında yüzde 1,22'den yüzde 1,18'e düştü.

Fon, 31 Aralık'ta yüzde 1,87 olan Novo'daki hissesini yıl ortasında yüzde 1,75'e düşürürken, ASML'deki hissesi de aynı dönemde yüzde 2,61'den yüzde 2,54'e geriledi.

Foreks'te yer alan habere göre fon, portföyünün içeriği hakkında geleneksel olarak yıllık bir güncelleme yapıyordu, ancak bundan sonra bunu yılda iki kez yapacak. Haziran sonunda Apple Inc., Microsoft Corp. ve Nvidia Corp. en büyük üç hisse senedi yatırımıydı.

Çarşamba günü ilk yarı sonuçlarını açıklaması planlanan fon, Haziran ayı sonunda dünya çapında 8,800'den fazla şirkette hisseye sahipti ve tüm yatırımlarının yüzde 72'si hisse senetlerinde, yaklaşık yüzde 26'sı ise sabit gelirdeydi.

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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
GERİ
İLERİ
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