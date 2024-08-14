Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonunu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin verilerine göre, Meta'daki sahipliğini yıl ortasında yüzde 1,22'den yüzde 1,18'e düştü.

Fon, 31 Aralık'ta yüzde 1,87 olan Novo'daki hissesini yıl ortasında yüzde 1,75'e düşürürken, ASML'deki hissesi de aynı dönemde yüzde 2,61'den yüzde 2,54'e geriledi.

Foreks'te yer alan habere göre fon, portföyünün içeriği hakkında geleneksel olarak yıllık bir güncelleme yapıyordu, ancak bundan sonra bunu yılda iki kez yapacak. Haziran sonunda Apple Inc., Microsoft Corp. ve Nvidia Corp. en büyük üç hisse senedi yatırımıydı.

Çarşamba günü ilk yarı sonuçlarını açıklaması planlanan fon, Haziran ayı sonunda dünya çapında 8,800'den fazla şirkette hisseye sahipti ve tüm yatırımlarının yüzde 72'si hisse senetlerinde, yaklaşık yüzde 26'sı ise sabit gelirdeydi.