AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV’de soruları yanıtladı. Kurtulmuş milyonlarca emeklinin merak ettiği Temmuz zamlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir”.

Kurtulmuş Habertürk’te yer alan habere göre şunları söyledi: “Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım”

“BU YAZ İTİBARİYLE RAHATLAMAYI HİSSEDECEĞİZ”

Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Her zaman dünya ekonomisi ve ulusal ekonomiler iç içedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç her iki dinamikleri çok daha yakınlaştırmıştır. Ukrayna-Rusya arasında tahıl dünya piyasalarına çıkmıyorsa bundan hiçbir ekonomi kolay kolay kendisini koruyamaz. Ekonomi ile ilgili öngörülebilir olmak meselesi bu. Şu anki şartlar içerisinde çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Örneğin Türkiye’nin ilk 5 aylık performansı bütçenin 124 milyar lira fazla vermiş oldu. Biz hala bütçe disiplinini koruyan ülkeyiz. Türkiye enerji hariç cari fazlası veren bir ülke. Maalesef enerjide dışa bağlıyız. 2018’de devreye soktuğu kendi milli yerli kömür hamlesini çok değerli görüyoruz. İhracatımız 240 milyar dolar seviyesine geldi. İstihdam pandemi öncesi dönemine dönmüş oldu. Baktığınızda Türkiye ihracatını yapan, istihdam üreten bir ülke. Temel sorun hayat pahalılığı. Dengeleri bozmadan bu anlamda tedbirleri alıyoruz. Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz. Kuruvaziyer turizmiyle ilgili olarak uzun süre yakalamadığımız rakamları yakalamışız. İstanbul ve Antalya’da otellerin büyük doluluk yaşadığını görüyoruz. Yaz aylarıyla birlikte tarım ürünleri aşağı doğru seyretmeye başladı. Hiçbir şekilde biz pandemi sürecinin başından itibaren tedarik zincirlerini kırdırmadık. Türkiye’de herhangi bir mal yok satmadı. Pahalı oldu, oynaklık oldu ama sonuç itibariyle tedarik zincirleri kırılmadı.

“ÜRETEN, İSTİHDAM ARTTIRAN, YATIRIM YAPAN TÜRKİYE MODELİ”

Enerji fiyatlarıyla ilgili döviz bazında baktığımızda Türkiye’de arttı ama dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz. Ya petrolünüz, doğalgazınız olacak ya da paranız rezerv para olacak. Paranız rezerv para değil, petrol doğalgaz gelirleriniz yok. Vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilemesin diye 165 milyar lira kamudan finanse etmişsiniz. Burada yapılabilecek olan şeyler maksimum şekilde yapıldı. Türkiye’de ekonomide yeni bir yönelişin olduğunun altını çizmek lazım. Sadece faiz, enflasyon, işsizlik rakamları, ihracat rakamları üzerinden konuşulamaz, bunlar bir bütündür. Türkiye 2013’ten bu yana bir tercihte bulunmuştur. IMF programından ayrıldıktan sonra bir istikamete girdi. Üreten, istihdamı artıran, yatırımı teşvik eden, ihracatı arttıran bir Türkiye modeli.

“İNŞALLAH BİR DENGEYE KAVUŞACAKTIR”

Diyorum ki ‘Türk parasının çok değersiz olması, çok değerli olması istenen bir şey değildir’ Bu cümlenin yarısı kesilmiş, trol bir şekilde yapılmış. Paranın çok değersiz olması, bunun üzerinden aşırı ihracat yapılması da arzu edilen bir durum değildir. İnşallah bunun belli bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum.