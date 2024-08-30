Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini duyurdu

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den dün (29 Ağustos) KAP'a yapılan bildirimde genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 0,6434862 TL, net 0,5791375 TL temettü ödenmesi teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 2 Ocak 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi:

Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle, katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.278.906.301,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.405.791.700,97 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 1.234.005.307,87 TL'lik karın %25'i oranında brüt 308.501.326,97-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,6435-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt 0,7577 ayrıca pay başına net 0,5791-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden % 75,77) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 30.12.2024 olarak belirlenmesi,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 28.814.285,20 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan tutarın iç kaynaklar hesabına (olağanüstü yedekler hesabına) aktarılması,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.