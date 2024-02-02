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Ocakta en çok ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke

Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bültenini yayımladı. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocakta yüzde 3,6 artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 22 azalışla 26 milyar 201 milyon dolara geriledi

02 Şubat 2024 | 13:01
Ocakta en çok ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 22 gerileyerek 26 milyar 201 milyon dolara düştü.

Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükselerek 20 milyar 28 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 22 azalışla 26 milyar 201 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 12,7 gerilemeyle 46 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 56,8 azalışla 6 milyar 172 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 18,9 puan artarak yüzde 76,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 21,5 puan yükselişle yüzde 94,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 9 puan artarak yüzde 99,8 oldu.

- Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 1,5 artış ve 9 milyar 946 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,2 artış ve 7 milyar 346 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,8 artış ve 2 milyar 623 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93 (18 milyar 623 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5 (993 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (307 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 223 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 99 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak hesaplandı. Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 340 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 687 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 2 milyar 787 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

- İthalat verileri

Ocakta en çok ithalat yüzde 28,9 azalış ve 19 milyar 164 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 0,03 azalış ve 3 milyar 683 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 13,8 yükseliş ve 3 milyar 311 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 75,6 ile imalat sanayisinde (19 milyar 802 milyon dolar), yüzde 17,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 472 milyon dolar), yüzde 3,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 32 milyon dolar) hesaplandı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 990 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 892 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 919 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,7 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 911 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 28 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 5 milyar 876 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.

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