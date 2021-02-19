Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,64 artarak 11 bin 329’a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 69,87 azalarak 952 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2020’ye göre yüzde 33,64 artarak 8 bin 477’den 11 bin 329’a çıktı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 69,87 gerileyerek 952 oldu. Aralık 2020’de kapanan şirket sayısı, 3 bin 160 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,13 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 55,05 azaldı.