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OECD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2023 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekerken, 2024 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti.

18 Mart 2023 | 10:13
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OECD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltti.

OECD, "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nu "Kırılgan Bir Toparlanma" başlığıyla yayımladı.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın, yaşam maliyeti krizinin ve Çin'deki yavaşlamanın etkisiyle küresel ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,2'ye gerilediği ve bunun beklentilerin oldukça altında olduğu belirtildi.

Daha olumlu işaretlerin görünmeye başladığına işaret edilen raporda, iş ve tüketici güveninin iyileşmeye başladığı, gıda ve enerji fiyatlarının gerilediği ve Çin'in tamamen yeniden açıldığı aktarıldı.

"Görünümdeki iyileşme hala kırılgan"

Küresel ekonomiye yönelik risklerin biraz daha dengeli hale geldiği ancak aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Görünümdeki iyileşme hala kırılgan." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın gidişatı ve daha geniş sonuçları hakkındaki belirsizliğin önemli bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

Para politikası değişikliklerinin etkisinin gücünü ölçmenin zor olduğuna dikkat çekilen raporda, finansal kırılganlıkları açığa çıkarmaya devam edebileceği ifade edildi.

Raporda, küresel enerji piyasalarındaki baskıların da yeniden ortaya çıkarak fiyat artışlarının yeniden başlamasına ve daha yüksek enflasyona yol açabileceği aktarıldı.

Küresel ekonomik büyümenin trendin altında kalması bekleniyor

Bu ve gelecek yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, küresel ekonominin 2023'te yüzde 2,6 ve 2024'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

OECD, kasım ayında açıkladığı tahminlerinde, küresel ekonominin 2023'te yüzde 2,2 ve 2024'te yüzde 2,7 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, küresel ekonomik büyüme oranlarının 2023 ve 2024'te trendin altında kalmasının ve para politikası sıkılaşmasının etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD ekonomisine ilişin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, ancak ülke ekonomisinin büyüme tahminin gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü kaydedildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Çin ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e çıkarıldığı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin büyüme tahmini gelecek yıl için de yüzde 4,1'den yüzde 4,9'a yükseltildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise 2023 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildiği, 2024 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkarıldığı bildirildi. ​​​​​​

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