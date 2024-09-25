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  • OECD, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti

OECD, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Enflasyon ve çekirdek enflasyon tahminlerinde ise artış öngörülüyor.

25 Eylül 2024 | 12:45
OECD, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin küresel ekonomik tahminlerini güncellediği "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. 

OECD, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye, 2025 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e çekti. Kurum, Türkiye ekonomisinin mevcut küresel koşullardan etkilendiğini ve para politikasındaki sıkı duruşun büyüme üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Enflasyon tarafında ise OECD, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 56,0 olarak güncellerken, bu oran önceki tahminin yüzde 0,5 üzerinde yer alıyor. 2025 yılı enflasyon beklentisi de yüzde 0,2 artışla yüzde 29,1’e revize edildi.

Çekirdek enflasyon beklentisinde de artış gözlemleniyor. 2024 yılı için çekirdek enflasyon yüzde 57,5'ten yüzde 58,1’e, 2025 yılı için ise yüzde 28,7'den yüzde 28,9’a yükseltildi.

OECD, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 oranında büyüme kaydedeceğini öngörürken, jeopolitik risklerin ve ticari gerilimlerin küresel ekonomik toparlanmayı baskılayabileceği uyarısında bulundu. Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ekonomide yüksek enflasyonun gelişmiş ekonomilere kıyasla daha kalıcı olması bekleniyor.

Raporda, Türkiye’nin enflasyonla mücadele için para politikasını sıkı tutmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı. OECD’ye göre, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için bu sıkı duruşun 2025'in belirli bir dönemine kadar sürdürülmesi önemli.

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Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
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