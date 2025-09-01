Öğrencilere ulaşım desteği ne kadar? 2025- 2026 Ulaşım yardımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim hayatını kolaylaştırmak ve ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek amacıyla öğrencilere yönelik ulaşım yardımı sağlıyor. Bu destek, ilköğrenimden yükseköğrenime kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor.
ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinden uzakta farklı bir şehirde eğitim gören öğrencilere sağlanan ulaşım desteğinin 2025 yılı için güncellendiğini duyurdu.
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, bu yıl tek yön için sağlanan destek üst limiti 1250 TL'den 1900 TL'ye yükseltildi. Öğrencilere yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 bilet desteği veriliyor. Bu hesaplamayla, bir öğrenci bir yıl içinde ulaşım yardımı olarak maksimum 7600 TL destek alabilecek. Bu artış, öğrencilerin ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor.
2025 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ulaşım desteğinden faydalanabilecek öğrenciler ve aileler için belirlenen kriterler şunlardır:
Sosyal Güvenlik Durumu: Sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi olsa bile hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (5.667,37 TL) az olan haneler.
Eğitim Durumu: Ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde, ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrenciler.
Yaş ve Uyruk: 25 yaş ve altı T.C. vatandaşı öğrenciler.
Başvuru Belgeleri: Başvuru sırasında kimlik belgesi, öğrenci belgesi ve biletin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bu koşulları sağlayan ve ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan öğrenciler, destekten yararlanabilir.
ULAŞIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ulaşım desteği için başvurular, hem fiziksel olarak hem de dijital ortamda yapılabiliyor.
Başvuru Yöntemleri:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Öğrencinin veya ailesinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.
e-Devlet: Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden online olarak da gerçekleştirebilirsiniz.
Gerekli Belgeler:
Başvuru sırasında yanınızda bulunması veya sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:
Kimlik Belgesi: Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi.
Öğrenci Belgesi: Destek alacak öğrencinin öğrenci durumunu gösterir belge.
Yolculuk Bileti: Yapılan yolculuğa ait bilet.
Bu belgelerle birlikte başvurunuzu tamamlayabilir, eğitim hayatınızdaki ulaşım masraflarınızı hafifletebilirsiniz.