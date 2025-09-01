Öğrencilere ulaşım desteği ne kadar? 2025- 2026 Ulaşım yardımı başvuru şartları neler?

ULAŞIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ulaşım desteği için başvurular, hem fiziksel olarak hem de dijital ortamda yapılabiliyor.

Başvuru Yöntemleri:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Öğrencinin veya ailesinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.

e-Devlet: Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden online olarak da gerçekleştirebilirsiniz.