Alarko, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Alarko Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını paylaştığı 2024 yılı GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Alarko’nun “Sadece Sürdürülebilirlik” başlığıyla hazırladığı rapor, sürdürülebilirlik performansını veriler, iyi uygulamalar, paydaş beklentileri ve gelecek hedeflerini kapsayacak şekilde ortaya koyarken, yalın dili ve sorumlu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Alarko Holding’in Sorumlu İletişim Politikası doğrultusunda en az çevresel ayak izi bırakacak şekilde hazırlanan rapor; görsellerden, fotoğraflardan, grafik öğelerden ve geniş renk skalasından bilinçli olarak feragat ederek, azaltılan her olumsuz etkinin, geleceği çoğalttığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.

Sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama gerekliliği değil, sorumlu bir iş modeli olarak ele alan Alarko Holding, ağustos ayında yayımladığı ilk TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun ardından “azaltarak çoğaltmanın” mümkün olduğunu hatırlatan 2024 GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Yeni rapor, Alarko Şirketler Topluluğu’nun sürdürülebilirlik performansını, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki dönüşümünü, farklı sektörlerdeki iyi uygulamalarını, paydaş beklentilerini ve gelecek hedeflerini sadeliği esas alan bir tasarım kurgusuyla ortaya koyuyor. “Sadece Sürdürülebilirlik” başlığıyla yayımlanan rapor; biçim ile içerik, görünürlük ile öz arasındaki dengeyi yeniden tanımlarken, sürdürülebilirlik raporları tarihine sade ama etkili bir not düşüyor. Alarko’nun Sorumlu İletişim Politikası doğrultusunda, fotoğraflardan, görsellerden, renklerden ve grafik öğelerden bilinçli bir şekilde feragat edilerek arama motorlarının, grafik programların, yapay zekâ aplikasyonlarının ve monitörlerin karbon salımı en düşük seviyeye çekiliyor.

Ümit N. Yıldız: “Sorumlu yatırımcı kimliğiyle inşa ettiğimiz yeni değer ekosistemimizi tüm paydaşlarımıza sorumlu bir iletişim yaklaşımıyla aktarıyoruz.”

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, rapor hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama zorunluluğu olarak değil, yatırımlarımızın, tüm iş süreçlerimizin ve hedeflerimizin temelini oluşturan öncelikli bir sorumluluk alanı olarak benimsiyoruz. Çevresel ayak izini en aza indirecek şekilde tasarlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’muz da bu anlayışın somut bir yansıması. Raporumuzda 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki göstergelerimize, geleceğin enerjisindeki rolümüze, verimlilik, teknoloji ve döngüsel ekonomi alanındaki iyi uygulamalarımıza, toplumsal projelerimizin yanı sıra gelecek projeksiyonlarımıza da yer veriyoruz. Sorumlu yatırımcı kimliğiyle inşa ettiğimiz yeni değer ekosistemimizi tüm paydaşlarımıza yine sorumlu bir iletişim yaklaşımıyla aktarmaya gayret ettik. Nitelikli içeriği ve düşük karbonlu tasarımıyla iş dünyasına örnek olmasını umduğumuz GRI uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuzun tüm Topluluğumuz için daha büyük başarılara basamak olmasını dilerim” dedi.