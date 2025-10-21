Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) paylarının fiyatında, bedelli ve iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 32,00 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

%400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,798 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)