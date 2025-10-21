Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (21 Ekim)

Açıklamaya göre HDFGS.E (Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) payları 22 Ekim tarihli işlemlerden (seans başından) 21 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Açıklama şöyle: Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.