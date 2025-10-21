21 Ekim borsada gün sonu rakamları: Bugünün kazandıran sektörü...

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.