Team Finans faaliyetlerine başladı

Sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi likiditesi alanlarında çözümler sunan, yapay zekâ destekli yeni nesil fintech ve regtech şirketi olan TeamSec reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yeni bir adım attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alan Team Finans, özellikle B2B ticaret finansmanı alanında faaliyet göstererek, şirketlere sürdürülebilir finansman çözümleri sunacak.

Team Finans, sunduğu doğrudan ve hızlı finansman çözümleri aracılığıyla işletmelerin nakit döngüsünü güçlendirmeyi ve büyümelerine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Şirket aynı zamanda, TeamSec’in uluslararası ağından güç alarak ihracatçı Türk firmalarının yurt dışı fon kaynaklarına erişimini de kolaylaştıracak. Böylece Türkiye’nin dış ticaret kapasitesi dijital finansman altyapısıyla desteklenecek. Bu vizyonla Team Finans, şirketlerin yalnızca kendi ölçeklerinde değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde büyümelerine destek olmayı hedefliyor.

TeamSec – Team Finans Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Team Finans, Türkiye’de reel sektöre doğrudan finansman sağlayan en yenilikçi yapılardan biri olacak. Amacımız yalnızca işletmelerin ticaret akışını finanse etmek değil; veriye dayalı, sürdürülebilir bir finansman ekosistemi kurmak. TeamSec ve Team Finans olarak teknolojiyi, sermayeyi ve güveni bir araya getirerek ülkemizin üretim ve ihracat potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyoruz.”