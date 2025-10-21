Akfen Holding'den KAP'a açıklama var

ARA
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


Akfen Holding'den yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, "Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. 
Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki Sayın Hamdi Akın, söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

