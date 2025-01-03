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Öğrencilerin 'ulaşım Desteği' üst limiti 1900 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarının tek yön için 1900 liraya yükseltildiğini bildirdi.

03 Ocak 2025 | 15:46
Öğrencilerin 'ulaşım Desteği' üst limiti 1900 liraya yükseltildi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022'de başlayan Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini ve destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını hatırlattı.

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine Ulaşım Desteği ile katkıda bulunduklarını belirten Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağladıklarını ifade etti.

Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini Bakan Göktaş şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız."

Bakan Göktaş, destek programına başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından, ailenin ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini de belirtti. AA

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