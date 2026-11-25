ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan kayıplar, çarşamba günü Asya piyasalarına da yansıdı. Yapay zeka alanındaki yatırımların sürdürülebilirliğine yönelik kaygıların yeniden artması, özellikle Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki yarı iletken şirketlerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı.

Yapay zeka endişeleri Japon çip hisselerini vurdu

cnbc-e'de yer alan habere göre, yapay zeka teknolojilerinin küresel tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip olan Japon yarı iletken şirketleri, piyasalardaki satışlardan en çok etkilenen şirketler arasında öne çıktı.

Nvidia'ya çip test ekipmanı tedarik eden Advantest'in hisselerinde yüzde 13'lük düşüş yaşanırken, TSMC'ye çip üretim ekipmanı sağlayan Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 12,82 değer kaybetti.

Teknoloji yatırımlarıyla bilinen SoftBank Group'un hisseleri yüzde 15 geriledi. Lasertec'te yüzde 11,23, Disco Corporation'da yüzde 9,41 ve Renesas Electronics'te yüzde 9 oranında değer kaybı görüldü.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler yeniden arttı

Yapay zeka yatırımlarının finansmanı, yüksek sermaye harcamaları ve bu yatırımların ne ölçüde getiri sağlayacağına ilişkin kaygılar, son aylarda teknoloji hisselerindeki dalgalanmayı artırdı.

Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğu görevine dönmesiyle teknoloji hisselerinde güçlü bir toparlanma yaşansa da piyasalardaki olumlu hava kalıcı olmadı.

Futurum Group analisti Rolf Bulk, teknoloji hisselerinde yeniden etkili olan satışların temelinde, yapay zeka harcamalarının 2027 sonrasında sürdürülebilir olup olmayacağına yönelik kaygıların bulunduğunu ifade etti.

Bulk, "Yapay zeka talebinin sürdürülebilirliği, sektörün altyapıyı finanse etme kabiliyeti ve enerji arzı konusunda hala endişeler var" değerlendirmesinde bulundu.

Bulk, Japon çip ekipmanı üreticilerinin yatırımlardaki olası bir yavaşlamadan ciddi şekilde etkilenebileceğine dikkat çekti. Analist, 2028'den itibaren yapay zeka talebinde ivme kaybı yaşanması durumunda çip üretim ekipmanlarına ayrılan bütçelerin önemli ölçüde düşebileceğini belirtti.

Güney Kore ve Tayvan'da teknoloji hisseleri geriledi

Güney Kore'de bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix'in hisselerindeki düşüş yüzde 8'i aşarken, LG Innotek hisselerinde yüzde 5'lik kayıp yaşandı.

Bellek çipi sektöründeki arz sorunlarına değinen Bulk, mevcut sıkıntının gelecek iki yılda daha da ağırlaşabileceğini, 2028 yılında ise arz ve talebin yeniden dengelenmesi ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Tayvan'da da teknoloji hisseleri geriledi. TSMC'nin hisseleri yüzde 7 düşerken, Hon Hai Precision Industry yüzde 8,6, Foxconn Technology ise yüzde 4,93 oranında değer kaybetti.

Asya'daki satış dalgasına rağmen bazı Çinli teknoloji hisseleri yükseldi

Asya genelinde teknoloji hisselerinde sert düşüşler yaşanırken, Hong Kong borsasında işlem gören bazı Çinli teknoloji şirketleri bölgedeki olumsuz eğilimden ayrıştı. Xiaomi'nin hisseleri yüzde 4,6 değer kazanırken, Alibaba, Tencent, Kuaishou, Meituan ve Baidu hisseleri de yükseldi.

Asya borsalarında etkili olan satışlar, ABD'de Nasdaq Bileşik Endeksi öncülüğündeki teknoloji hisselerinin önceki seansta kaydettiği güçlü kazançların bir bölümünü geri vermesinin ardından yaşandı.