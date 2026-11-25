İSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın kasım ayı meclis toplantısı "Yeni İSO Çalışma Modeli, Meclis Üyeleri Beklenti ve Önerileri" ana gündemiyle gerçekleştirildi.

Dalgakıran'ın göreve gelmesinin ardından düzenlenen ilk meclis toplantısında, Türk sanayisinin mevcut durumu, küresel rekabet koşulları ve yeni dönemin öncelikleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Dalgakıran, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne Türkiye'nin sanayileşme sürecinde dört önemli dönem yaşandığını, beşinci dönemin ise farklı bir rekabet anlayışını gerekli kıldığını ifade etti.

Yapay zekanın tasarımdan satış sonrasına kadar iş yapış biçimlerini değiştirdiğine işaret eden Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Düşük ücretler üzerine bir rekabet hesabı kurabileceğimiz dönem geride kaldı. Yapay zeka tasarımdan satış sonrasına kadar işin yapılışını değiştiriyor. Müşteri artık fiyatın yanında ürünün karbonunu, malzemenin nereden geldiğini ve kriz durumunda teslimatın nasıl sürdürüleceğini soruyor. Bir müşteri bir Türk şirketine neden daha yüksek fiyat vermeye razı olacak? Bir mühendis neden kariyerini bizimle kurmak isteyecek? Bir yatırımcı neden on yılını ve sermayesini Türkiye'ye bağlayacak? Bu sorulara vereceğimiz cevap, sanayi politikamızın da odamızın gündeminin de temelini oluşturmalı."

Dalgakıran, küresel rekabette fabrikaların üretim gücünün tek başına yeterli olmadığını, finansmandan lojistiğe, tedarik zincirinden nitelikli insan kaynağına kadar bütüncül bir sanayi ekosistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çin ve diğer Asya ülkelerinin rekabet gücünün arkasında yan sanayi derinliği, yatırım ölçeği ve mühendislik hızının bulunduğunu aktaran Dalgakıran, Türkiye'nin Avrupa sanayisinin yeniden yapılanma sürecini fırsata çevirebileceğini ifade etti.

"Artık ekosistemler rekabet ediyor"

Dalgakıran, "Artık ekosistemler rekabet ediyor. Biz iyi makineyi alabiliriz, en iyi ustaya da sahip olabiliriz. Ancak ham maddeyi zamanında bulamazsak, ürünü test ettirmek için haftalarca beklersek, müşterinin ülkesine vize alamazsak bütün o beceri siparişe dönüşmeyebiliyor. Türkiye'nin coğrafi avantajını güçlü lojistik altyapı, alternatif tedarik kaynakları ve mühendislik kabiliyetiyle desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sanayisinin ekonomideki payının 2021'de yüzde 22,1'den 2025'te yüzde 15,5'e gerilediğine dikkati çeken Dalgakıran, bu durumun taşımacılıktan yazılıma kadar geniş bir ekonomik yapıyı etkilediğini bildirdi.

Dalgakıran, Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü Girdi Endeksi'nin dolar bazında 2021'den 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar yüzde 165 arttığını, finansmana erişimin ve öngörülebilirliğin yatırım kararları açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini ifade eden Dalgakıran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama enflasyonu düşürürken üreticinin bilançosunda neler olduğunu da sahadan izlemeliyiz. Girdi maliyetleriyle ihracat gelirinin seyri birbirinden ayrıştığında bazı şirketler sipariş aldığı halde para kazanamayabiliyor. Sanayicinin ve ihracatçının fiyat istikrarı programının mağduru ve kaybedeni olmaması için döviz dönüşüm oranının artması gerekiyor. Yatırım kredilerinin projelerin nakit akışına uygun vadelerle sunulması, işletme sermayesine erişimin kolaylaştırılması, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve tedarikçi alacaklarının finansmanına yönelik imkanların geliştirilmesi gerekiyor. Sanayi teşviklerinin yalnızca yatırım tutarlarıyla değil, sağladığı verimlilik, teknoloji ve ihracat kapasitesiyle değerlendirilmesi gerekiyor."

Dalgakıran, yapay zekanın üretimden yönetime kadar tüm çalışanların gündeminde olması gerektiğini belirterek, "Herkes kendi işinde yapay zekayı nasıl kullanacağını öğrenecek. Yönetim kurulu üyesi de öğrenecek, bakım ekibi de satın almacı da. İSO olarak üyelerimizi uygulama örnekleri, eğitim ve ortak öğrenme imkanları etrafında buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde İSO'yu karar mekanizmalarında etkin rol üstlenen, sanayi stratejileri geliştiren ve güçlü bir veri merkezi olarak çalışan kuruma dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Dalgakıran, öncelikli çalışmalarından birinin "2040 Türkiye Sanayi Stratejisi" olacağını bildirdi.

Dalgakıran, söz konusu çalışmanın uluslararası uzmanlar, akademisyenler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarının katkısıyla hazırlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada hangi ürünlere talep büyüyecek? Türkiye neyi üretebilir, neyi ihraç edebilir, hangi yatırımları kendisi yapmalı ve hangilerini ülkeye çekmeli? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Bugünkü konumumuzu doğru ölçecek, öncelikleri ve yatırım ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Yeni dönemde kamu kurumlarıyla işbirliğine önem vereceğiz, sanayicilerin sorun ve çözüm önerilerini karar alıcılara doğrudan aktaracağız. Hükümetimiz ile uyum içinde çalışacağız. Sanayicinin sesini, beklentisini ve çözüm önerilerini başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin bakanlarına, kurumlarımızın başkanlarına ve kamuoyunun bilgisine taşıyacağız. Sanayi bizim zenginliğimiz, günümüz ve geleceğimiz. Sanayi hikayemizin beşinci bölümünü hep beraber yazacağız."