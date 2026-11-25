Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programına katılan Işıkhan, yasal maaş artışlarının yanı sıra ek iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını belirterek, düzenleme kapsamında emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da göz önünde bulundurulacağını bildirdi.

"Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz"

Emeklilerin ekonomik durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerekli mali kaynakların oluşturulduğunu kaydetti. Maaş düzenlemesinin yasal zamlarla sınırlı olmayacağına işaret eden Işıkhan, "Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" diyerek ek artışa yönelik mesaj verdi.

"Adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz"

Düzenlemenin kapsamına da değinen Işıkhan, emeklilerin satın alma gücünü yükseltmenin yanı sıra aylıklar arasındaki farklılıkları azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Işıkhan, "Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.