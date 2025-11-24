Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün nihayet geldi. Tercih sürecini tamamlayan binlerce öğretmen adayı için atama sonuçları, anlamlı bir gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde erişime açılacak.