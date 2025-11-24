Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik süreç bugün (24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü) tamamlanıyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında yoğun bir şekilde tercihlerini yapan on binlerce öğretmen adayının heyecanı dorukta. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14:30'da başlayan tören ile görev yerleri an itibarıyla ilan edilmek üzere.

Öğretmen atama kura sonuçları MEB'in youtube kanalı ve X (Twitter) hesabı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

Sonuçlara Erişim Kanalları

Törenin tamamlanmasının hemen ardından atama sonuçlarınızı aşağıdaki iki resmi kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresinde "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" hizmeti.

MEB Resmi İnternet Sitesi: meb.gov.tr adresinde Personel Genel Müdürlüğü sayfasında yer alacak sorgulama ekranı.