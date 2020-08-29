Okullar 21 Eylül’de açılacak mı sorusu merak edilenler arasında… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “21’inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, “Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız.” dedi.

Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları hakkında, “Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hakkında öğrencilere uyum konusunda paketler hazırlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı.” dedi.

“İlk kez çocuklarımıza öğrenci çalışma kitabı verilecek”

Selçuk, “İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek.” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz.” dedi.

“Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi ifade ettik”

Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

“Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.”

Okullar 21 Eylül’de açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığının tek başına alması gereken bir karar değil bu. İşbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak tabii ki yüz yüze eğitim isteriz bütün alt yapıyı da kurduk. Salgının seyrine ilişkin net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız dese de okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur. Biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız.