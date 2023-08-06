Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?

Olası bir depremde 2.5 milyon kişinin risk altında olabileceğini söyleyen Görür'ün olası Marmara Depremi ile ilgili bazı yorumları şöyle:

-İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur.

-İstanbul lafı yanlış tabi Marmara Bölgesi demek lazım. Lakin o kısımdaki en büyük il İstanbul olduğu için o şekilde deniliyor. Deprem Marmara Denizi içinde olacak. İstanbul içinde fay kırılacak diye bir şey yok. Biz İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'da olmaz bir farklılık koyuyor ya öyle bir şey yok.

-Marmara Bölgesi'nin etkileyecek bir deprem. Bu da denizin içinde 160 kilometre uzunluğunda fay sistemidir, Kuzey Anadolu Fay'ının kuzey koludur. Onun belirli parçaları var. Adalar fayı, Kumburgaz fayı, Tekirdağ fayı gibi. Biz araştırmalarımızda Tekirdağ fayının kırılmış olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Kumburgaz ve Adalar fayı var. İkisi de kilitli fay, stres biriktiriyor. Beklediğimiz deprem de öncelikle Kumburgaz fayında olacak.

NERELERİ ETKİLER?

-Marmara Denizi boyunca kuzeyden diyelim İstanbul'dan ta Tekirdağ kadar o bölgeler etkilenir. Bu etkilenme de kırılacak fayın ve depremin büyüklüğüne, o yerleşim alanının bulunduğu yerdeki zemine ve yapı stokuna bağlı bir şey. Diyelim bu deprem olduğunda Tekirdağ da etkilenir, Silivri de etkilenir, İstanbul da etkilenir, doğu yakası etkilenir, güneyinde Yalova'dan tutun Bursa, Balıkesir, Çanakkale'ye kadar etkilenir.

-Siz kıyıya yakınsınız, zemininiz iyiyse, statiği ile projesi birbirine uyumlu ise çok büyük ihtimalle o binadan sağ çıkarsınız. O bina hasar almaz demiyorum. Lakin sahibini sağ olarak çıkartır. Biz hiçbir bina çatlamaz demiyoruz.

-Depremin olduğu yerden uzaklığınız, bulunduğunuz zemin ne kadar sağlam, bulunduğunuz binalar ne kadar sağlam, depremin derinliği gibi faktörlerle depremin şiddeti azalabilir. Diyelim ki bu deprem olduğunda Yeşilköy'de yakalandınız, siz bu depremi şiddetli hissedersiniz çünkü depremin olduğu yere 10 kilometre uzaktasınız. O sırada Istranca dağlarında, ormanda, köyünde oturan bir adamı düşünün. O da hisseder ama deprem mi oluyor der o kadar.