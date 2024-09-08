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Oltayla avlanan 1 kilogramlık mezgit 500 liraya satıldı: 'Görünce biz de şaşırdık'

Ordu'da amatör balıkçının avladığı 1 kilogramlık mezgit 500 liradan alıcı buldu.

08 Eylül 2024 | 16:29
Son Güncellenme: 08 Eylül 2024 | 16:30
Oltayla avlanan 1 kilogramlık mezgit 500 liraya satıldı: 'Görünce biz de şaşırdık'

Perşembe ilçesi açıklarında teknesiyle avlanan amatör balıkçı, oltasına takılan 1 kilogram ağırlığındaki mezgidi, balıkçı Erdal Çamaş'a sattı. Çamaş'ın, balıkhanedeki tezgahında satışa sunduğu mezgit, kısa süre içinde 500 liradan alıcı buldu.

Erdal Çamaş, AA muhabirine, balığı ilk gördüklerinde kendilerinin de şaşırdığını belirterek, ilk kez bu büyüklükte ve ağırlıkta mezgit sattığını söyledi. Çamaş, "Bu balık bölgemize has kaya mezgidi. Bir amatör balıkçımız tarafından oltayla tutuldu. Bize getirdi, biz de satışa sunduk. Balığın büyüklüğünü görenler çok şaşırdı." dedi.

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