Online kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Ömür boyu kredi kartı aidatı almayan ve bunu sözleşmede de açıkça belirten Enpara.com kredi kartı başvurusu için internetten faydalanabilirsiniz. Kredi kartı almak ne kadar kolaysa başvuru yapmak da o kadar kolay. Peki, başvuru internet üzerinden online olarak nasıl yapılır?

Öncelikle Enpara.com internet sitesine gitmelisiniz. Sayfanın üst bölümünde yer alan “Kartlar” bölümüne tıklayarak “Kredi Kartı” seçeneğini tercih edin. Açılan sayfada “Hemen Başvur” yazısını göreceksiniz. Bu bölüme tıkladığınızda bir sayfa açılacak ve sayfada ilgili alanlara gerekli bilgileri yazmanız gerekiyor. Öncelikle TC kimlik numaranızı eksiksiz ve hatasız bir şekilde ilgili alana yazın. Ardından alt kutucukta sorulan cep telefonu bölümüne telefon numaranızı başında sıfır (0) olacak şekilde yazmalısınız. Cep telefonunuzu doğru yazmanız çok önemli çünkü ilerleyen aşamada size kısa mesaj gönderilecek.

Son olarak sayfada yer alan doğum tarihiniz bölümünü de doldurmanız gerekir. Bu alana doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak yazın. Sonrasında altta bulunan “Devam” bölümüne tıklayabilirsiniz. Saniyeler içerisinde cep telefonunuza bir SMS gelecek. Bu SMS içerisinde de doğrulama kodu bulunuyor. Devam bölümüne tıkladığınızda açılan sayfada ilgili alana mesajdaki doğrulama kodunu yazın ve yeniden “Devam” bölümüne tıklayın.

Açılan sayfada iletişim bilgilerinizi ilgili alanlara yazmanız gerekiyor. Bankanızın ilerleyen dönemlerde sizinle sorunsuz bir şekilde iletişime geçebilmesi için iletişim bilgilerinizi de eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazmanız önemlidir. Örneğin her ay kredi kartı ekstreniz e-posta adresinize gönderilir. Kredi kartı ekstrenize ulaşabilmek için e-posta adresinizi doğru şekilde yazmanız önem taşıyor. Bilgileri yazdıktan sonra yeniden “Devam” bölümüne tıklayın.

Sırasıyla kişisel bilgilerinizi ve adres bilgilerinizi de ilgili alanlara yazarak online kredi kartı başvurunuza devam edebilirsiniz. Son aşamada kredi kartı tercihleriniz size soruluyor. Bu alanda seçim yaparak başvuru işleminizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Başvurular Kısa Zamanda Değerlendiriliyor

Yaptığınız başvuruların çok kısa bir süre içerisinde değerlendirmeye alındığını da bilmeyenler için ekleyelim. Eğer başvurunuz onaylanırsa banka tarafından sizinle iletişime geçiliyor. Kullanacağınız kredi kartının size ulaşması sağlanıyor. Gelen şifreyi değiştirerek hemen kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi kartı başvurusu yapmanın kolay olması ile birlikte başvuruların çok kısa bir zamanda değerlendiriliyor olması da önemlidir. Çok sayıda kişinin yeni bir kredi kartına ihtiyacı olduğunda tercihini Enpara.com yönünde kullanması da bundan kaynaklanır.

Harcamalar Faizsiz Olarak Taksitlendirilebilir!

Bu arada Enpara.com kredi kartını kullandığınızda yaptığınız harcamaların hem ücretsiz hem de faizsiz olarak taksitlendirilmesi gibi bir avantajın da olduğunu unutmayın. Anında taksitli alışveriş yapabiliyorsunuz. Her ay 3 harcamanızı taksitlendirme şansınız oluyor ve bu da 6 bin TL’ye kadar olan harcamalar için geçerlidir. Enpara.com adresini ziyaret ettiğinizde diğer avantajları da öğrenebilirsiniz.

BU BİR REKLAMDIR.