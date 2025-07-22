Örtü altında yetişiyor, kilosu 200 lira

İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.
1 DRAGON FRUIT YA DA PİTAYA
Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.
2 9 TON REKOLTE BEKLENİYOR
Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor. Üretici Taner Yılmaz, gazetecilere, 2 dönümlük serasından yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini söyledi.
3 "BAKIMI ZOR, MEŞAKKATLİ AMA ZEVKLİ"
Ejder meyvesinin yetiştirme sürecinin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "Meyvenin bakımı zor ve meşakkatli ama bir o kadar da zevkli" dedi."
4 "KİLOGRAMINI 200 LİRADAN SATIYORUZ"
Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer iyi bakılırsa hasat, aralık ayının ikinci haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl iyi fiyat ortalaması bekliyoruz. Şu anda hasat ettiğimiz ürünlerimizin kilogramını 200 liradan satıyoruz."