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Örtü altında yetişiyor, kilosu 200 lira

Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

22 Temmuz 2025 | 11:22
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 11:33
Örtü altında yetişiyor, kilosu 200 lira

İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. 

1 DRAGON FRUIT YA DA PİTAYA

DRAGON FRUIT YA DA PİTAYA

Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.

2 9 TON REKOLTE BEKLENİYOR

9 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor. Üretici Taner Yılmaz, gazetecilere, 2 dönümlük serasından yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini söyledi.

3 "BAKIMI ZOR, MEŞAKKATLİ AMA ZEVKLİ"

"BAKIMI ZOR, MEŞAKKATLİ AMA ZEVKLİ"

Ejder meyvesinin yetiştirme sürecinin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "Meyvenin bakımı zor ve meşakkatli ama bir o kadar da zevkli" dedi."

4 "KİLOGRAMINI 200 LİRADAN SATIYORUZ"

"KİLOGRAMINI 200 LİRADAN SATIYORUZ"

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: 

"Eğer iyi bakılırsa hasat, aralık ayının ikinci haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl iyi fiyat ortalaması bekliyoruz. Şu anda hasat ettiğimiz ürünlerimizin kilogramını 200 liradan satıyoruz."
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