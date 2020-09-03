Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
31 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı. NTV’de yer alan habere göre yeni fiyatlarla bazı markaların en ucuz modelleri şöyle…
Audi A3 Sportback 373 bin 141
BMW 118i 366 bin 500 lira
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 157 bin 500
Dacia Logan Ambiance Turbo 131 bin 900 lira
Fiat Egea 110 bin 900 lira
Ford Fiesta Titanium 186 bin 500 lira
Honda Civic sedan Elegance 209 bin 600 bin
Kia Rio 139 bin 900 lira
Mazda 3 – 154 bin 170 lira
Mercedes A serisi 347 bin 400 lira
Mitsubishi Space Star 159 bin 850 bin
Peugeot 301 Active Dizel 167 bin 900 lira
Renault Clio Joy 0.9 TCe 120 bin 900 lira
Peugeot 301 Active Dizel 167 bin 900 lira
Toyota Corolla 1.6 vision 161 bin 800 lira
Volkswagen Polo Trendline 165 bin 900 lira
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