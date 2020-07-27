6 otomotiv firmasının düşük maliyetli kredi kapsamından çıkarılması sektörde şaşkınlık yarattı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Haydar Yenigün, kamu bankalarının kredileri durdurmasını yılsonuna kadar beklemediklerini kaydederken, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını kaydetti.

3 kamu bankası, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’yı ‘fiyatlarda yaşanan artış’ nedeniyle düşük maliyetli kredi kapsamından çıkardığını duyurdu.

Kamu bankalarının aldığı bu karar ile pakete dahil hiç bir binek araç markası kalmamış oldu. 9 firma ile başlayan kampanya şu anda sadece BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu olmak üzere 3 ticari araç üreticisi firma ile devam ediyor. Karar sektörde şaşkınlık yarattı.

YENİGÜN: OLUMSUZ YANSIMALARI OLUR *

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kamu bankalarının kredileri durdurmasını yılsonuna kadar beklemiyorduk. Bu kararın tabiî ki de olumlu yansımaları olmaz, olumsuz yansımaları olur. Ne kadarlık bir olumsuz yansıma olacağını bekleyip göreceğiz” açıklamasında bulundu.

KİBAR: KAMU BANKALARININ FİYAT KONTROL MEKANİZMASININ İÇİNDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK *

Bloomberg HT’ye konuk olan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, alınan kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Son zamanlarda, dolar- euro çapraz kuru arasında euro lehine olan artışın, maliyetleri etkilediğini söyleyen Kibar, Türkiye’deki üreticiler olarak uluslararası finansal piyasalardaki değişimleri finansal olarak karşılayabilme kabiliyetlerinin olmadığını vurguladı.

Kibar açıklamasında, bir taraftan ikinci el araç kredilendirme mekanizmaları sağlanırken öbür taraftan yerli üreticilerin sattıkları araçlara sağlanan desteğin kesilmesini anlamlandıramadığını söyledi. “Bizler Merkez Bankası kaynaklarından basılan parayı almıyoruz” diyen Kibar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, faaliyetlerine zarar ederek devam etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.