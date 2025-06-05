ARA
DOLAR
39,34
0,42%
DOLAR
EURO
44,91
0,43%
EURO
GRAM ALTIN
4265,12
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
9458,95
-0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otoyol geçiş ücretlerine yeni düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında olan kara yollarının geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirlenen ücret Ocak 2026 itibarıyla o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artacak.

05 Haziran 2025 | 09:50
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 11:01
Otoyol geçiş ücretlerine yeni düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kara yollarının geçiş ücretinde, her takvim yılı başında, o yıl için bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Geçiş ücretlerindeki artış neticesinde çıkan küsurat, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak.

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4265,12 0,43%
  • ALTIN ONS 3372,47 0,01%
  • BIST 100 9458,95 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,29 0,356%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36682 -0,07311%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,91 -0,4604%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3371 0,4215%
  • EURO/DOLAR 1,1416 -0,0302%
  • EURO/TURK LIRASI 44,9096 0,4266%
  • STERLIN/DOLAR 1,35698 0,01658%
Borsa Haberleri
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL