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İstanbul'dan Ankara'ya kaç radar var? İller arası radar sayılarını görün

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.

05 Haziran 2025 | 11:26
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 11:46
İstanbul'dan Ankara'ya kaç radar var? İller arası radar sayılarını görün

AA'nın haberine göre iller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayılarını gösteren bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.

Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor. Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.

Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor. Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor. Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor.

Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

İLLER ARASI RADAR SAYISINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Mobil uygulamanın bayram sonrası tanıtımı yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu. Habere göre yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu söylüyor.

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