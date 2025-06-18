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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

18 Haziran 2025 | 10:42
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 16,7 milyar dolar artarak 173,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 2,9 milyar dolar azalarak 12,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 10,4 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 10,4 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 2,9 milyar dolar azalırken finansal olmayan kuruluşların borçları 0,3 milyar dolar yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken 173,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,9’unun dolar, yüzde 33'ünün Euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi. 12,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46'sı dolar, yüzde 19,5’i Euro, yüzde 31,1’i Türk lirası ve yüzde 3,3’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 56,6 milyar dolar oldu. Bu tutarın 37,9 milyar dolarının bankalara, 14,5 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,2 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.

 

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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
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