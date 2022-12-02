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Özlem Bay Yılmaz'dan ikinci kitap

02 Aralık 2022 | 10:34
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
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Özlem Bay Yılmaz'dan ikinci kitap
Ekonomist Dergisi Haber Editörü Özlem Bay Yılmaz, ikinci kitabı ‘Gözyaşların Ne Renk?’ ile okuyucularıyla buluştu.

Ekonomist Dergisi Haber Editörü Özlem Bay Yılmaz, ikinci kitabı ‘Gözyaşların Ne Renk?’ ile mitolojide adı geçen ‘Phoenix’ kuşu gibi küllerinden yeniden doğan hayatları kaleme aldı. Kitapta, pek çok yaşanmış insan öyküsü anlatılıyor.

Ceres Yayınları’ndan çıkan kitap, tüm kitapevlerinin yanı sıra www.ceresdukkan.com ve tüm online kitap satış platformlarında kitapseverler ile buluşuyor.

Küllerinden yeniden doğanların öyküleri…

Kitapta okuyucuları yaşanmış insan hikayelerinin beklediğini söyleyen yazar, “1930’larda Karadeniz’de bir şehirde dünyaya gelen Kazım’ın hayatıyla başlayan roman, birbiriyle bağlantılı insanların maceralarıyla devam ediyor. Hepsinin ortak yönü ise hayata karşı güçlü ve sağlam durmaları… Öyle ki hepsinin dibe vurduğu zamanlar var. Ancak hepsii hayattan ümidini kaybetmeden yola devam ediyorlar. Tıpkı mitolojide adı geçen Phoenix kuşu gibi… Yani küllerinden yeniden doğuyorlar” diye anlatıyor.

Kaybettiği anne ve babasına ithaf etti


Karakterler yazara çok da yabancı kişiler değil aslında. Anneannesi Metine de var, halası Halise de… Ailesinden, uzak ve yakın çevresinden dinlediği hayatları kaleme aldığını dile getiren Bay, “Pek çok olayın yaşandığı romanda; aşk da, ihanet de, ölüm de, mutluluk da, hüzün de, başarı da var” diyor.

Yazara göre hayatlarımızda sıfır noktası ile zirve aslında aynı… “Çünkü insanlar sıfır noktasına geldiklerinde zirveye çıkmış oluyorlar. Çünkü tam o noktada zirveye tırmanmak için güçle, umutla dolu oluyorlar. İşte bu romanda o güce ve umuda sahip olan insanlar var” diyen Bay, kitabı kaybettiği babası Ziya ve annesi Mine Bay’a ithaf ediyor.
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