Özlem Bay Yılmaz'dan ikinci kitap

Kaybettiği anne ve babasına ithaf etti

Ekonomist Dergisi Haber Editörü Özlem Bay Yılmaz, ikinci kitabı ‘Gözyaşların Ne Renk?’ ile mitolojide adı geçen ‘Phoenix’ kuşu gibi küllerinden yeniden doğan hayatları kaleme aldı. Kitapta, pek çok yaşanmış insan öyküsü anlatılıyor.Ceres Yayınları’ndan çıkan kitap, tüm kitapevlerinin yanı sıra www.ceresdukkan.com ve tüm online kitap satış platformlarında kitapseverler ile buluşuyor.Kitapta okuyucuları yaşanmış insan hikayelerinin beklediğini söyleyen yazar,diye anlatıyor.Karakterler yazara çok da yabancı kişiler değil aslında. Anneannesi Metine de var, halası Halise de… Ailesinden, uzak ve yakın çevresinden dinlediği hayatları kaleme aldığını dile getiren Bay“Pek çok olayın yaşandığı romanda; aşk da, ihanet de, ölüm de, mutluluk da, hüzün de, başarı da var” diyor.Yazara göre hayatlarımızda sıfır noktası ile zirve aslında aynı…