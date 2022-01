TRT ve Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, 2022’nin ilk hafta sonu en çok izlenen yapım oldu.

Box Office’in paylaştığı verilere göre yılın ilk günü olan cumartesi gösterime giren Kesişme-İyi ki Varsın Eren, hafta sonunda sadece iki günlük performansıyla pandemi döneminin en iyi yerli film açılışını gerçekleştirmeyi başardı. İlk iki gününde 190 bin 387 seyirci tarafından izlenen film, pandemi dönemi yerli film açılış rekorunu Aykut Enişte 2‘den devralmış oldu.

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) ise zirveyi yakından takip etti ve 185 bin 603 seyirciyle listenin ikinci basamağında yer aldı. Film, gösterimdeki on yedi gün sonunda toplam 2 milyon seyirci baremini aşmayı başardı.