Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörler arasında sinema sektörü de yer aldı. Sinema salonları tam kapanma sürecinin ardından 7 ay sonra 1 Temmuz’da yeniden açıldı. Süreç içerisinde çok sayıda yapım vizyon tarihini etkiledi.

BoX Ofice Türkiye verilerine göre ise sektörde hareketlilik başlamış olabilir. Tam kapanma döneminin ardından BKM yapımı Aykut Enişte 2, gösterimdeki ilk üç gününde 186 bin 898 seyirci tarafından izlendi ve pandeminin başlangıcından bu yana en iyi açılış performansına imza atan yapım oldu. Film pandeminin başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 21 aylık dönemin en iyi açılış performansına da imza atmış oldu.

REKOR VENOM’DAYDI

Bu alanda rekor, daha önce ekim ayında gösterime giren Venom: Zehirli Öfke’ye aitti (186.359).

Toplamda yaklaşık 400 bin sinemaseverin salonlardaki yerini aldığı hafta sonunda, Enkanto: Sihirli Dünya (Encanto) ikinci hafta sonunda 54 bin 818 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, Resident Evil: Raccoon Şehri (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) açılışını 24 bin 984 seyirciyle üçüncü sırada gerçekleştirdi.

İntikam Vakti (Wrath of Man), ikinci hafta sonunda 20 bin 74 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer bulurken, Clifford Büyük Kırmızı Köpek ise 20 bin 41 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı Aykut Enişte 2 filminin senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu kaleme aldı. Aile özlemi çeken Aykut’un hikayesini anlatan “Aykut Enişte” filminin ikincisi 3 Aralık’ta sinema salonlarında gösterime girdi. Peki, Aykut Enişte 2 filminin konusu ne? Filmin konusu şöyle: Aykut Enişte 2, Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut’un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor. BKM filmi şu sözlerle tanıtıyor:

Aykut ve Gülşah’ın düğününe sayılı günler kala ortaya çıkan davetsiz misafir ailedeki tüm dengeleri değiştirir. Çünkü gelen ailenin eski eniştesidir. Aykut iyi niyeti ve saflığı yüzünden başına açılan belalardan kurtulabilecek midir? Yoksa Gülşah’ı kaybetmek üzere midir?

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor