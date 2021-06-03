Param, sadakat sistemleri şirketi Momento’ya ortak oldu.

Param, büyüme stratejisi kapsamında yeni bir satın almaya daha imza attı. Kısa bir süre önce tahsilat sistemi şirketi Eçözüm Bilgi Teknolojileri AŞ’nin çoğunluk hissesini alan Param, Momento ile ortaklık anlaşması imzaladı.

YILMAZ: “GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HER ZAMAN ANA HEDEFİMİZ”

Farklı alanlarda hizmetler veren FinTech şirketleri arasındaki iş birliklerinin hem ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyet avantajları yarattığını hem de inovasyon gücünü artırdığını ifade eden Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, Momento yatırımına ilişkin şunları söyledi:

“FinTech sektöründe pek çok ilke imza atarak sektöre liderlik ederken, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme de her zaman ana hedefimiz oldu. Bu hedef doğrultusunda bir yandan ödeme hizmetleri alanında yenilikçi yaklaşımımız ve ürünlerimizle müşterilerimizin neredeyse tüm finansal ihtiyacını karşılarken, diğer yandan ise satın almalarla gücümüze güç katmayı sürdürüyoruz. Türkiye’de alanının lider şirketi Momento’nun hissedarı olmaktan dolayı mutluyuz. Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana 17 banka, 8 kart markası ve 100’e yakın marka iş birliğiyle 5 milyona yakın kart kullanıcısına ve toplam 20 milyar TL işlem hacmine ulaştık. Daha geniş bir üye iş yeri ağı ve birçok indirim noktasında güç birliği içerisinde olmamızla müşterilerimizi kusursuz ve bolca kazandıran bir kart deneyimi bekliyor. Bugün Momento ile imza attığımız ortaklığımız ParamKart tarafındaki büyümeye önemli katkılar sunacak. Satın alma ile hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın yanında bu yolda hareket eden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm olan başka markalarla da yollarımızı birleştirmek.”

KASTRO: “HİZMETLERİMİZİ ÇOK DAHA GENİŞ KİTLEYE ULAŞTIRACAĞIZ”

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro ise şöyle konuştu:

“10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin önde gelen firmalarına, portal ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla dijital ödeme yöntemleri sunarak çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirmesine öncülük ediyoruz. FinTech ekosistemine yeni bir gaye kazandırma arzusu ile yola çıkıp insanı odağımıza alırken; bu çerçevede yaratılan değeri tek bir paydaştan ziyade şirket, bayi, çalışan/kullanıcı, üye işyeri olmak üzere üçlü ve dörtlü zincirler ile sağlam temeller üzerine inşa ettik. Geride bıraktığımız 10 yılda üye iş yeri sayımızı 12 binin üzerine taşırken, yüzlerce şirketin yüz binlerce çalışanına dokunduk. Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın çalışan memnuniyetinde yüzde 93 oranında bir başarı yakalamanın yanı sıra firmaların bayi satış performanslarında 2 katlık artışa aracılık ettik. Bugün ise güçlü teknik altyapısı, inovasyon hızı ve yenilikçi çözümleri sayesinde sektöründe lider bir marka olan Param ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu ortaklık ile Momento ayrıcalıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırırken, Param’ın her geçen gün inovasyon ivmesini artırdığı finansal ürünlerini, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlara sunabilmenin ve gerçek anlamda fark yaratabilmenin heyecanı içindeyiz.”