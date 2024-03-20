Paslanmaz çelik babayiğitlerini arıyor

Türkiye’de yaklaşık 5 milyar dolarlık bir sektörde faaliyet gösteren 150 üyenin oluşturduğu Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) yeni dönem hedeflerini açıkladı. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan PASİD’in Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, sektörde faaliyet gösteren firma sayısının ise yaklaşık 500 olduğunu dile getirdi. Paslanmaz çelik üretiminin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Arslan Küçükemre, “Mutfak araç gereçlerinden tekne imalatına, santral üretiminden endüstriyel makina parçalarına, araba parçalarından havacılık ve uzay sanayisine, bina iç ve dış cephesinden inşaat demirlerine kadar aklınıza gelen her alanda paslanmaz çelik kullanılıyor. Türkiye, paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşılıyor. Yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Yapılan ithalat 700-800 bin ton civarında. Biz de PASİD olarak ülkemizde paslanmaz çeliğin üretiminin yapılmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

7-8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’nin yıllık paslanmaz çelik ihtiyacının 1 milyon ton seviyelerine yaklaştığına vurgu yapan Arslan Küçükemre, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zamana kadar paslanmaz çelik üretimi için yatırım yapılmamasının ana nedeni ihtiyacın, yapılacak yatırımı karşılamamasıydı. Şu anda bir üretim tesisi için gerekli olan 1 milyon tonluk talebe gelindi. 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip bir tesis artık kurulabilir. Ancak bu noktada sadece özel sektörün yatırımları yeterli olmuyor. Sektör olarak devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü 1 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip bir tesisin yaklaşık yatırım değeri 7-8 milyar doları bulabiliyor. Yıllık ithalatın 2-2,5 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde 4-5 yıllık ithalat karşılığında bu yatırım yapılabiliyor. Böyle bir yatırımla Türkiye’nin çok önemli bir ithalat kaleminin önüne de geçilebilir.”

YATIRIMLA BİRÇOK SEKTÖRDE YERLİLİK ORANI ARTAR

Türkiye için paslanmaz çelik üretiminin çok önemli olduğunun altını çizen Arslan Küçükemre, “Türkiye özellikle savunma sanayinde, otomotiv üretiminde ve birçok sektörde yerli ve milli üretimi artırmak için çalışıyor. Eğer biz bu yatırımı yaparsak birçok sektörde yerli ve milli üretimi de artırmış olacağız. Sadece savunma sanayi ya da otomotivde değil, mutfak üretiminde, kimyada, tekstilde aklınıza gelebilecek birçok sektörde yerli üretimi artırabiliriz. Bu anlamda çok kritik bir noktadayız.” ifadelerini kullandı.

İLAVE VERGİ KARARI GERİ ALINMALI

Sektörün son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin de uygulanan gümrük vergisi olduğunu kaydeden Arslan Küçükemre, “Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi yüzde 8 civarındaydı. Ancak alınan bir kararla gümrük vergisi yüzde 12’ye çıkarıldı. Bu karar paslanmaz çelik kullanan her sektörü derinden etkiledi. Paslanmaz çeliği kullanan tüm sektörler ihraç pazarlarında rekabet avantajlarını kaybetmeye başladı. Direk maliyetleri etkileyen bu verginin yükseltilmesi bir yana bir an önce sıfırlanmasını devletimizden bekliyoruz. Yatırım yapılmadan önce bu vergilerin düşürülmesi ülkemizin yararına olacaktır. İhracatımızı etkilememesi için bu vergilerin gözden geçirilmesini talep ediyoruz.” dedi.