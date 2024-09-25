ARA
DOLAR
34,15
0,10%
DOLAR
EURO
38,08
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2914,38
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9891,00
-1,38%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

PBoC etkisi: Altında rekor serisi devam ediyor

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, altının ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

25 Eylül 2024 | 17:49
Son Güncellenme: 25 Eylül 2024 | 17:51
PBoC etkisi: Altında rekor serisi devam ediyor

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini duyurmuştu.

Banka, bugün de finans kuruluşlarına verilen bir yıllık orta vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'e düşürdüğünü açıkladı.

 Yıllık getirisi yüzde 30 

PBoC'nin kararı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerinin artmasının ardından bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Altınını onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken, analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığını görüşünde.

Analistler, 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2914,38 -0,01%
  • ALTIN ONS 2654,03 -0,12%
  • BIST 100 9891 -1,38%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,436 0,844%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3466 0,25686%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,5 -0,1242%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1531 0,1026%
  • EURO/DOLAR 1,114 -0,3582%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0846 -0,2716%
  • STERLIN/DOLAR 1,3333 -0,61126%
Borsa Haberleri
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL