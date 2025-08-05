ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,51
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
4444,67
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Pegasus Havayolları'ndan powerbank kararı

Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönündeki tavsiyesi üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı.

05 Ağustos 2025 | 14:33
Pegasus Havayolları'ndan powerbank kararı

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları'na uçak Kazakistan Hava Sahası'nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu. 

Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak. İHA

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL