ARA
DOLAR
40,74
0,04%
DOLAR
EURO
47,70
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
4394,49
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10944,87
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: 5 eurodan başlıyor

Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: 5 eurodan başlıyor

Pegasus, yeni yurt dışı uçuşlara özel kampanyasını açıkladı. 13-14 Ağustos’ta alınacak biletler 5 euro + vergiden başlıyor, koltuk sayısı 200 binle sınırlı.

13 Ağustos 2025 | 12:30
Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: 5 eurodan başlıyor

Pegasus Havayolları, 13-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarına özel biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunacağını açıkladı.

Alınacak biletler, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan koltuk sayısı ise 200 bin ile sınırlı tutuldu.

Light Paket ile biletini alan yolcular için Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün.

Bu özel kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol üyesi olmayan yolcular ise kampanyadan yararlanmak için ücretsiz olarak üye olabiliyor.

İşte 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkan bazı hatlar:

İskenderiye ↔ İstanbul

Hurgada ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Hurgada

İstanbul ↔ Şarm El-Şeyh

Şarm El-Şeyh ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Tiran

İstanbul ↔ Saraybosna

Saraybosna ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Tuzla

Tuzla ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Sofya

Sofya ↔ İstanbul

Atina ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Atina

Priştine ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Priştine

İzmir ↔ Üsküp

Üsküp ↔ İzmir

İstanbul ↔ Üsküp

Üsküp ↔ İstanbul

Bükreş ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bükreş

Erivan ↔ İstanbul

İzmir ↔ Bakü

Bakü ↔ İzmir

İstanbul ↔ Gence

Bakü ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bakü

Antalya ↔ Tiflis

Tiflis ↔ Antalya

Batum ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Batum

İstanbul ↔ Kutaisi

İstanbul ↔ Tiflis

Tiflis ↔ İstanbul

Ankara ↔ Viyana

Viyana ↔ Ankara

İstanbul ↔ Viyana

Viyana ↔ İstanbul

Kayseri ↔ Köln

Köln ↔ Kayseri

Düsseldorf ↔ Kayseri

Adana ↔ Düsseldorf

Düsseldorf ↔ Adana

Köln ↔ Diyarbakır

Diyarbakır ↔ Köln

Berlin ↔ Ankara

Ankara ↔ Berlin

Köln ↔ Ankara

Ankara ↔ Köln

Düsseldorf ↔ Ankara

Ankara ↔ Düsseldorf

Ankara ↔ Frankfurt

Frankfurt ↔ Ankara

Ankara ↔ Hamburg

Hamburg ↔ Ankara

Ankara ↔ Stuttgart

Stuttgart ↔ Ankara

Köln ↔ Elazığ

Elazığ ↔ Köln

Köln ↔ Gaziantep

Gaziantep ↔ Köln

Düsseldorf ↔ Gaziantep

Berlin ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Berlin

Bremen ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bremen

Köln ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Köln

Dortmund ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Dortmund

Düsseldorf ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Düsseldorf

Frankfurt ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Frankfurt

Hannover ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Hannover

Hamburg ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Hamburg

Münih ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Münih

Nürnberg ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Nürnberg

İstanbul ↔ Stuttgart

Stuttgart ↔ İstanbul

Düsseldorf ↔ Samsun

Düsseldorf ↔ Trabzon

Rotterdam ↔ Kayseri

Amsterdam ↔ İstanbul

Eindhoven ↔ İstanbul

Rotterdam ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Rotterdam

Basel ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Basel

Cenevre ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Cenevre

İstanbul ↔ Zürih

Zürih ↔ İstanbul

Bahreyn ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bahreyn

Ankara ↔ Tahran

Tahran ↔ Ankara

Erbil ↔ Ankara

Erbil ↔ İstanbul

Amman ↔ Antalya

Amman ↔ Ankara

Ankara ↔ Amman

Amman ↔ İstanbul

Kuveyt ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Kuveyt

Antalya ↔ Beyrut

Beyrut ↔ Antalya

Dammam ↔ İstanbul

Riyad ↔ İstanbul

Abu Dabi ↔ İstanbul

Sharjah ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Zagreb

Zagreb ↔ İstanbul

Prag ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Prag

İzmir ↔ Londra

Londra ↔ İzmir

Lyon ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Lyon

Marsilya ↔ İstanbul

Nice ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Nice

Paris ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Budapeşte

Milano ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Milano

Bologna ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bologna

Roma ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Roma

İstanbul ↔ Venedik

Venedik ↔ İstanbul

Bratislava ↔ İstanbul

İstanbul ↔ Bratislava

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL