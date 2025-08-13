Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: 5 eurodan başlıyor

Pegasus Havayolları, 13-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarına özel biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunacağını açıkladı.
Alınacak biletler, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan koltuk sayısı ise 200 bin ile sınırlı tutuldu.
Light Paket ile biletini alan yolcular için Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak da mümkün.
Bu özel kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol üyesi olmayan yolcular ise kampanyadan yararlanmak için ücretsiz olarak üye olabiliyor.
İşte 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkan bazı hatlar:
İskenderiye ↔ İstanbul
Hurgada ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Hurgada
İstanbul ↔ Şarm El-Şeyh
Şarm El-Şeyh ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Tiran
İstanbul ↔ Saraybosna
Saraybosna ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Tuzla
Tuzla ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Sofya
Sofya ↔ İstanbul
Atina ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Atina
Priştine ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Priştine
İzmir ↔ Üsküp
Üsküp ↔ İzmir
İstanbul ↔ Üsküp
Üsküp ↔ İstanbul
Bükreş ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bükreş
Erivan ↔ İstanbul
İzmir ↔ Bakü
Bakü ↔ İzmir
İstanbul ↔ Gence
Bakü ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bakü
Antalya ↔ Tiflis
Tiflis ↔ Antalya
Batum ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Batum
İstanbul ↔ Kutaisi
İstanbul ↔ Tiflis
Tiflis ↔ İstanbul
Ankara ↔ Viyana
Viyana ↔ Ankara
İstanbul ↔ Viyana
Viyana ↔ İstanbul
Kayseri ↔ Köln
Köln ↔ Kayseri
Düsseldorf ↔ Kayseri
Adana ↔ Düsseldorf
Düsseldorf ↔ Adana
Köln ↔ Diyarbakır
Diyarbakır ↔ Köln
Berlin ↔ Ankara
Ankara ↔ Berlin
Köln ↔ Ankara
Ankara ↔ Köln
Düsseldorf ↔ Ankara
Ankara ↔ Düsseldorf
Ankara ↔ Frankfurt
Frankfurt ↔ Ankara
Ankara ↔ Hamburg
Hamburg ↔ Ankara
Ankara ↔ Stuttgart
Stuttgart ↔ Ankara
Köln ↔ Elazığ
Elazığ ↔ Köln
Köln ↔ Gaziantep
Gaziantep ↔ Köln
Düsseldorf ↔ Gaziantep
Berlin ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Berlin
Bremen ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bremen
Köln ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Köln
Dortmund ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Dortmund
Düsseldorf ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Düsseldorf
Frankfurt ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Frankfurt
Hannover ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Hannover
Hamburg ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Hamburg
Münih ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Münih
Nürnberg ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Nürnberg
İstanbul ↔ Stuttgart
Stuttgart ↔ İstanbul
Düsseldorf ↔ Samsun
Düsseldorf ↔ Trabzon
Rotterdam ↔ Kayseri
Amsterdam ↔ İstanbul
Eindhoven ↔ İstanbul
Rotterdam ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Rotterdam
Basel ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Basel
Cenevre ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Cenevre
İstanbul ↔ Zürih
Zürih ↔ İstanbul
Bahreyn ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bahreyn
Ankara ↔ Tahran
Tahran ↔ Ankara
Erbil ↔ Ankara
Erbil ↔ İstanbul
Amman ↔ Antalya
Amman ↔ Ankara
Ankara ↔ Amman
Amman ↔ İstanbul
Kuveyt ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Kuveyt
Antalya ↔ Beyrut
Beyrut ↔ Antalya
Dammam ↔ İstanbul
Riyad ↔ İstanbul
Abu Dabi ↔ İstanbul
Sharjah ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Zagreb
Zagreb ↔ İstanbul
Prag ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Prag
İzmir ↔ Londra
Londra ↔ İzmir
Lyon ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Lyon
Marsilya ↔ İstanbul
Nice ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Nice
Paris ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Budapeşte
Milano ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Milano
Bologna ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bologna
Roma ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Roma
İstanbul ↔ Venedik
Venedik ↔ İstanbul
Bratislava ↔ İstanbul
İstanbul ↔ Bratislava