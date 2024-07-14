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Pegasus Tuzla uçuşunu 1 euro ile başlatıyor

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in en büyük ve turistik kentlerinden Tuzla'ya uçuş başlatıyor.

14 Temmuz 2024 | 00:17
Pegasus Tuzla uçuşunu 1 euro ile başlatıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na haftada bir kez uçacak olan Pegasus, ilk seferini 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Yeni hattın biletleri açılışa özel, 11-14 Temmuz tarihleri arasında, 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 euro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

  • Pegasus'un 26 Ekim tarihine kadar gerçekleştireceği uçuşlar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan cumartesi günü saat 06.50’de, Tuzla’dan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı gün 08.50’de yapılacak. Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 avro kampanyası tamamlandıktan sonra 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, şirket olarak, Avrupa'nın tarih kokan ve Osmanlı döneminin çok önemli eserlerine ev sahipliği yapan ülkesi Bosna Hersek’te, üçüncü büyük kent olan Tuzla’ya yönelik seferlerinin başladığını duyurmaktan büyük mutlulukla duyduklarını belirtti.
  • Dedeköylü, "Misafirlerimizin, kampanyamızın da sağladığı ayrıcalıklardan yararlanarak, Tuzla’ya yeni keşif gezileri yapacaklarını ümit ediyoruz. İstanbul ve Tuzla’yı birbirine bağlarken, bu yolla ülkemizdeki turizm hareketliliğine katkı sağlamaktan dolayı da heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.
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