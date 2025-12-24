Perakende zinciri katılım bankası kurmaya hazırlanıyor

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024'te kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması sebebiyle çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir."

Açıklamada, bankanın kurulması için bugün BDDK'ye başvuru yapılacağı ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.