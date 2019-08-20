Perakendede rekabet ‘mobil’e de taşındı
Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren mobil uygulamalar, perakendeden yeme-içmeye kadar pek çok şirketin gündeminde.
Bazı şirketler mobil uygulamalar üzerinden satış yaparken bazıları ise bu uygulamaları müşteriye özel kampanyalar için kullanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Dünya devi ile ortak oldu
Sonraki haber 120 milyon TL’lik yatırım hedefimiz var
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?