Perakendede rekabet ‘mobil’e de taşındı

Ağustos 20, 2019 0 Yorum 57 Okunma
Perakendede rekabet ‘mobil’e de taşındı

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren mobil uygulamalar, perakendeden yeme-içmeye kadar pek çok şirketin gündeminde.

Bazı şirketler mobil uygulamalar üzerinden satış yaparken bazıları ise bu uygulamaları müşteriye özel kampanyalar için kullanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap