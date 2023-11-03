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Peugeot Kasım kampanyasını duyurdu (2023)

Peugeot Türkiye Kasım ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre Kasım kampanyasının detayları ve markanın sitesine göre modellerin başlangıç fiyatları:

03 Kasım 2023 | 12:00
Son Güncellenme: 03 Kasım 2023 | 12:05
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Peugeot Kasım kampanyasını duyurdu (2023)

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. İşte şirketten yapılan açıklamada yer alan detaylar:
 

1
YENİ 2008

YENİ 2008

Açıklamaya göre SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.367.000 TL
2
408

408

408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.725.000 TL
3
308

308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı:1.436.500 TL
4
SUV 3008

SUV 3008

SUV 3008 modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.798.000 TL
5
SUV 5008

SUV 5008

Peugeot SUV 5008, 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı:2.189.500 TL
6
208

208

208'de 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.043.500 TL
7
YENİ 508

YENİ 508

Yeni 508, 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı:1.826.000 TL
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot Rifter'da 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
9
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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