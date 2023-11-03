Peugeot Kasım kampanyasını duyurdu (2023)

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. İşte şirketten yapılan açıklamada yer alan detaylar:



1 YENİ 2008 Açıklamaya göre SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.367.000 TL

2 408 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.725.000 TL

3 308 Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı:1.436.500 TL

4 SUV 3008 SUV 3008 modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.798.000 TL

5 SUV 5008 Peugeot SUV 5008, 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı:2.189.500 TL

6 208 208'de 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.043.500 TL

7 YENİ 508 Yeni 508, 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı:1.826.000 TL

8 TİCARİ ARAÇLAR Peugeot Rifter'da 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.